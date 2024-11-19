Путин подписал новую ядерную доктрину России

Она предусматривает, что ядерное оружие возможно использовать и против любой страны, не имеющей ядерного оружия, если ее "агрессию" против России или ее союзников поддерживает какое-либо ядерное государство.

Путин подписал указ вскоре после того, как США разрешили Украине использовать поставляемое ею оружие дальнего радиуса действия для ударов глубоко внутри России.

В обновленной доктрине говорится, что Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов".

Отдельно оговорено, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием".

"Что значит "критическая угроза", Путин не уточнил", - обращают внимание правозащитники.

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