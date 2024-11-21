Российские самолеты Ту-95 выпустили несколько крылатых ракет Х-101 в направлении Киевской области, Днепра и Кременчуга.

В результате атаки в Днепре было повреждено промышленное предприятие.

Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины около 6.30 по местному времени.

Удар по Днепру

Мэр Днепра заявил, что в результате ракетного удара поврежден центр реабилитации людей с инвалидностью. В здании разрушена котельная и выбиты окна. Информация о пострадавших пока нет.

Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной администрации, сообщил, что в результате ракетного удара в Днепре есть разрушения на промышленном предприятии и пожары в двух местах.

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