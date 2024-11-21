Сын норвежской кронпринцессы арестован по обвинению в изнасиловании

27-летний Хейби был заключен под стражу на неделю, в течение которой ему запрещено получать письма и принимать посетителей. Полиция ходатайствовала о предварительном заключении на две недели.

Хейби обвиняют в том, что он совершил половой акт с человеком, который находился без сознания или в уязвимом состоянии и не мог сопротивляться. Он был задержан в понедельник, что стало его третьим задержанием за последние четыре месяца.

С лета сын кронпринцессы обвиняется в нападениях на бывших подружек, порче имущества и других правонарушениях.

Хейби отрицает новые обвинения и обдумывает решение об обжаловании постановления суда о заключении под стражу, сообщил его адвокат Эйвинд Братлиен.

Хейби - старший сын Метте-Марит от ее предыдущих отношений до брака с кронпринцем Хоконом. Он не является официальным членом королевской семьи и не был произведен в принцы.

Впервые Хейби был задержан в Осло 4 августа по обвинению в нападении и нанесении преступного ущерба, но на следующий день его отпустили. Он признался, что, находясь под воздействием алкоголя и кокаина, проявил жестокость по отношению к своей тогдашней подруге и повредил предметы в ее квартире.

Позже его обвинили в нападении на двух других женщин, что он отрицал, и задержали во второй раз 13 сентября.

Хейби еще не предъявлены официальные обвинения.

В браке Метте-Марит и кронпринца Хокона родились двое детей: принцесса Ингрид Александра, которой сейчас 20 лет, и принц Сверре Магнус, которому сейчас 18 лет.

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