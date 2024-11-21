Раскрыты подробности о наследстве музыканта Юриса Кулакова

Самым ценным наследием композитора является его огромное и бесценное музыкальное наследие, ведь он был одним из самых плодовитых латышских композиторов.

Как выяснилось, Кулаков еще при жизни договорился о том, что его единственная дочь, тоже музыкант Жюстине Кулакова-Сипневская, будет управлять его огромным музыкальным наследием после его смерти. Артист принял это решение после того, как весной 2021 года, незадолго до своего дня рождения, обнаружил серьезные проблемы со здоровьем.

Второй по ценности материальной собственностью музыканта стала его коллекция автомобилей.

Недавно вдова композитора Лаура Кулакова рассказала в Facebook о том, что случилось с ценной коллекцией автомобилей, оставленной Юрисом.

Они переехали в новый дом - школу Кундзиньсала, Центр искусств, образования и технологий. Здесь будет создан музей Юриса Кулакова, и автомобили - это первый шаг к его созданию.

Как известно, Кулаков был поклонником широких полей. Жюстине Кулакова-Сипневская рассказала изданию, что отец, возможно, повлиял на нее и в вопросе любви к шляпам. "У меня в коллекции их меньше десяти, а у отца - больше. Шляпы определенно были фирменным знаком моего отца.

Я считаю, что их коллекция достаточно ценна и интересна, чтобы ее увидели люди. Честно говоря, это все пока еще в процессе, но я думаю, что мы с семьей дадим всем интересующимся возможность увидеть шляпы моего отца", - говорит Юстине.

Уже сообщалось, что Юрис Кулаков скончался 12 февраля этого года в возрасте 65 лет. Он был похоронен на семейном кладбище в Ливанах.

Подробности читайте в издании Privātā Dzīve.

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