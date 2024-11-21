Есть подозрения, что дочь Олега Бурова "проталкивают" на пост директора Рижской 13-й школы

Однако после того, как коллектив Рижской 13-й средней школы начал задавать вопросы о проведении конкурса, он был остановлен.

Бурова сейчас является заместителем директора Рижской государственной классической гимназии. Директор гимназии Роман Алиев является членом правления партии "Честь служить Риге", в которой Олег Буров является председателем. Бурова также баллотировалась на выборах по списку этой партии.

Сам Буров категорически отрицает, что пытался продвигать карьеру дочери. Сама Бурова рассказала Латвийскому радио, что в 26 лет могла стать заместителем директора школы, так как уже с 18 лет наряду с обучением педагогике работала учителем английского языка как в Рижской Украинской средней школе, так и в частных учебных заведениях. Получила степень магистра по управлению образованием, но продолжает учиться.

"Никакого политического участия нет, не было и быть не может, потому что я участвовала во всех конкурсных турах довольно честно, и мне кажется, если один претендент получает больше баллов, чем другой, это нормально, теперь это жизнь", - сказала Бурова Латвийскому радио.

13-я Рижская средняя школа - это школа нацменьшинств, которая переходит на обучение по-латышски. В школе подчеркивают, что под руководством предыдущего директора Ливеты Спруде-Калме переход был начат раньше, чем в других местах. Когда заведующая школы тяжело заболела, ее обязанности взяла на себя Озола, которая продолжила переход школы на обучение на государственном языке.

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