Работники Рижской 13-й средней школы подозревают, что на должность директора школы "проталкивают" дочь депутата Сейма Олега Бурова Инна Бурова, используя для этого политические связи отца, сообщает Латвийское радио.
Есть подозрения, что дочь Олега Бурова "проталкивают" на пост директора Рижской 13-й школы
Конкурс на эту должность еще не завершился. На должность директора 13-й Рижской средней школы претендовали Инна Бурова и и.о. директора средней школы Маргарита Озола, которая оспорила решение конкурсной комиссии не выдвигать ее кандидатуру для дальнейшего утверждения.
Конкурс состоял из пяти туров. На первом этапе письменно проверяются знания претендентов по руководству школой. Во втором туре нужно было доказать свою компетентность в разговоре с фактическим руководителем Департамента образования, спорта и культуры Рижской думы Иваром Баламовским и еще несколькими сотрудницами департамента. На этом этапе Озола набрала всего 25 очков из 50 возможных. Для продвижения в третий тур не хватило пяти очков.
Сотрудники школы выразили недоумение ситуацией. Если Озола такой слабая руководитель, почему же департамент допустил, что она годами фактически руководит этой школой. Коллеги подозревают, что их рекомендации на конкурсе не учтены.
В настоящее время прошел третий тур конкурса. Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина (Движение "За!") рассказала, что единственная оставшаяся претендентка получила единогласную поддержку.
Однако после того, как коллектив Рижской 13-й средней школы начал задавать вопросы о проведении конкурса, он был остановлен.
Бурова сейчас является заместителем директора Рижской государственной классической гимназии. Директор гимназии Роман Алиев является членом правления партии "Честь служить Риге", в которой Олег Буров является председателем. Бурова также баллотировалась на выборах по списку этой партии.
Сам Буров категорически отрицает, что пытался продвигать карьеру дочери. Сама Бурова рассказала Латвийскому радио, что в 26 лет могла стать заместителем директора школы, так как уже с 18 лет наряду с обучением педагогике работала учителем английского языка как в Рижской Украинской средней школе, так и в частных учебных заведениях. Получила степень магистра по управлению образованием, но продолжает учиться.
"Никакого политического участия нет, не было и быть не может, потому что я участвовала во всех конкурсных турах довольно честно, и мне кажется, если один претендент получает больше баллов, чем другой, это нормально, теперь это жизнь", - сказала Бурова Латвийскому радио.
13-я Рижская средняя школа - это школа нацменьшинств, которая переходит на обучение по-латышски. В школе подчеркивают, что под руководством предыдущего директора Ливеты Спруде-Калме переход был начат раньше, чем в других местах. Когда заведующая школы тяжело заболела, ее обязанности взяла на себя Озола, которая продолжила переход школы на обучение на государственном языке.
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