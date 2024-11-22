Тракторист погиб в Добельском крае: манипулятор трактора задел высоковольтные провода

После этого о случившемся следует немедленно сообщить в экстренные службы, позвонив в VUGD по номеру 112 или на телефон для сообщений о повреждениях распределительной сети 8404. Не подпускайте посторонних лиц к месту происшествия до прибытия служб!

Если транспорт оказался не на ходу, следует немедленно вызвать экстренные службы, которые отключат напряжение. Полностью выходить из автомобиля можно только после приезда служб. Если возможности позвонить нет, оставайтесь в автомобиле и зовите на помощь. Покинуть транспортное средство можно лишь в том случае, если оно загорелось или другим образом угрожает здоровью и жизни. В таком случае следует эвакуироваться, помня о шаговом напряжении - в противном случае человек рискует получить смертельный удар электрическим током. Движение безопасно только, если прыгать, держа ноги близко друг к другу, или скользить - так, чтобы была только одна точка соприкосновения с землей.