На этой неделе в Добельском крае погиб тракторист, который, не соблюдая требования законодательства, зацепил поднятым манипулятором воздушную линию электропередачи, сообщила порталу TVNET представитель предприятия Sadales tīkls Алина Силдника.
Тракторист погиб в Добельском крае: манипулятор трактора задел высоковольтные провода
Ранее в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что трактор наехал на высоковольтные электропровода, не разорвав их. Транспортное средство в результате удара током загорелось и горело на площади 3 квадратных метра.
Свидетели происшествия еще до приезда спасателей эвакуировали водителя и передали его медикам, однако те констатировали смерть потерпевшего.
В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства трагедии. В полиции сообщили, что несчастный случай произошел в результате того, что трактор задел провода манипулятором.
По словам представителя Sadales tīkls, стрела трактора задела 20-киловольтную линию электропередачи на высоте почти 9 метров.
Представитель компании напомнила, что в июле этого года водитель грузовика погиб при аналогичных обстоятельствах, когда задел линии электропередач поднятым прицепом.
Компания Sadales tīkls напоминает жителям, особенно водителям крупногабаритной специализированной техники, что во время работ им необходимо всегда обращать внимание на то, нет ли поблизости линий электропередач, которые могут быть задеты.
Попав в такую ситуацию, важно не выходить поспешно из автомобиля, так как это ставит человека в зону воздействия смертельно опасного шагового напряжения.
По возможности транспортное средство должно продолжать движение, чтобы покинуть опасную зону, т. е. отъехать минимум на 8 метров от места происшествия.
После этого о случившемся следует немедленно сообщить в экстренные службы, позвонив в VUGD по номеру 112 или на телефон для сообщений о повреждениях распределительной сети 8404. Не подпускайте посторонних лиц к месту происшествия до прибытия служб!
Если транспорт оказался не на ходу, следует немедленно вызвать экстренные службы, которые отключат напряжение. Полностью выходить из автомобиля можно только после приезда служб. Если возможности позвонить нет, оставайтесь в автомобиле и зовите на помощь. Покинуть транспортное средство можно лишь в том случае, если оно загорелось или другим образом угрожает здоровью и жизни. В таком случае следует эвакуироваться, помня о шаговом напряжении - в противном случае человек рискует получить смертельный удар электрическим током. Движение безопасно только, если прыгать, держа ноги близко друг к другу, или скользить - так, чтобы была только одна точка соприкосновения с землей.
В то же время Sadales tīkls напоминает, что, согласно законодательству, под воздушными линиями электропередач и вокруг них запрещено копать грядки, сажать деревья, кустарники, складывать корма, удобрения, древесину и другие материалы.
Нарушение этих требований может привести к опасным ситуациям. Ширина охраняемой зоны зависит от местоположения линии (городская, лесная, сельская и т. д.).
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