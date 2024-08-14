Водитель грузовика погиб, когда прицеп задел электропровода. Он мог спастись

Знание правильных действий при контакте техники с электрическими проводами могло бы спасти водителю жизнь. Попав в такую ​​ситуацию, важно не выходить поспешно из автомобиля, так как это ставит человека в зону воздействия смертельно опасного шагового напряжения.

По возможности транспортное средство должно продолжать движение, чтобы покинуть опасную зону, т. е. отъехать минимум на восемь метров от места происшествия. После этого о случившемся следует немедленно сообщить в экстренные службы, позвонив в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) по номеру 112 или на телефон для сообщений о повреждениях распределительной сети 8404. Не подпускайте посторонних лиц к месту происшествия до прибытия служб!