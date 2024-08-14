Водитель грузовика погиб, когда прицеп задел электропровода. Он мог спастись

В июле от сильного удара током скончался 69-летний мужчина, который припарковал крупногабаритный грузовик под 20-киловольтной воздушной линией электропередачи и поднял прицеп, сообщает компания Sadales tīkls.
Знание правильных действий при контакте техники с электрическими проводами могло бы спасти водителю жизнь. Попав в такую ситуацию, важно не выходить поспешно из автомобиля, так как это ставит человека в зону воздействия смертельно опасного шагового напряжения.
По возможности транспортное средство должно продолжать движение, чтобы покинуть опасную зону, т. е. отъехать минимум на восемь метров от места происшествия. После этого о случившемся следует немедленно сообщить в экстренные службы, позвонив в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) по номеру 112 или на телефон для сообщений о повреждениях распределительной сети 8404. Не подпускайте посторонних лиц к месту происшествия до прибытия служб!
Если транспорт оказался не на ходу, следует немедленно вызвать экстренные службы, которые отключат напряжение. Полностью выходить из автомобиля можно только после приезда служб. Если возможности позвонить нет, оставайтесь в автомобиле и зовите на помощь. Покинуть транспортное средство можно лишь в том случае, если оно загорелось или другим образом угрожает здоровью и жизни. В таком случае следует эвакуироваться, помня о шаговом напряжении - в противном случае человек рискует получить смертельный удар электрическим током.
Видео: Как действовать в ситуации, если транспортное средство задело электропровода? Инструкция на латышском языке
Это значит, что нужно передвигаться либо прыгая, держа ноги близко друг к другу, либо скользя ногами по земле, чтобы была только одна точка контакта с землей. Рекомендации по правильным действиям изложены в видеоинструкции, подготовленной специалистами по безопасности Sadales tīkls.
"Первая и главная рекомендация для выполняющих хозяйственные работы, водителей специализированной техники - перед проведением работ всегда оценивайте территорию, обратив внимание на то, нет ли поблизости инфраструктуры электроснабжения, - говорит представитель Учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс. - Такая инфраструктура (кабели) находится также под землей, поэтому, если планируются копательные работы, их необходимо согласовать с Sadales tīkls по этой ссылке.
Наши специалисты проверят размещение подземных кабелей на участке и выдадут разрешение на проведение земляных работ. Это защитит вас от возможной встречи с высоким напряжением. Такие знания могут спасти жизнь в роковой момент!".
Sadales tīkls ежегодно фиксирует сотни повреждений электросетей, произошедших в ходе различных хозяйственных работ - чаще всего кабельные линии повреждаются из-за нескоординированных земляных работ.
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