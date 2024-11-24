Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже более 1000 дней, но, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, конфликт уже давно перестал быть региональным.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европа столкнулась с долгосрочной угрозой. Агрессивная война России против Украины "больше не является региональной войной", заявил политик Социал-демократиической партии Германии (СДПГ). Российский диктатор России Владимир Путин "давно полностью перешел на военную экономику".
Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год.
В конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок" и дал понять, что уже считает себя победителем в войне против Украины, сказал Писториус. В то же время гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями идет полным ходом.
"Наша безопасность - хрупкий актив" - предупредил немецкий министр обороны. По его словам, Германии необходимо ускорить темп и больше инвестировать в свой военный потенциал.
Писториус сказал, что снова будет баллотироваться на пост министра обороны. "Мне нравится моя нынешняя работа, правда", - сказал Писториус.
"Я еще не закончил свою работу для Бундесвера, для солдат. Еще многое предстоит сделать. Так что позаботьтесь о том, чтобы я оставался министром обороны", - добавил он.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) планирует выдвинуть Олафа Шольца на должность канцлера на предстоящих в марте выборах в Бундестаг.
В четверг, 21 ноября, Писториус объявил, не будет претендовать на должность канцлера от СДПГ и поддержал кандидатуру действующего главы правительства Олафа Шольца на этот пост.
"Это было мое собственное, суверенное и очень личное решение", - вновь заявил Писториус.
Писториус назвал Шольца "сильным канцлером", и заметил, что "он правильный кандидат на пост канцлера".
Также Писториус добавил, что Шольц "выступает за разум и благоразумие, что особенно важно в такие кризисные времена, как сейчас".
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