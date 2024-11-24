Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европа столкнулась с долгосрочной угрозой. Агрессивная война России против Украины "больше не является региональной войной", заявил политик Социал-демократиической партии Германии (СДПГ). Российский диктатор России Владимир Путин "давно полностью перешел на военную экономику".

Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год.

В конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок" и дал понять, что уже считает себя победителем в войне против Украины, сказал Писториус. В то же время гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями идет полным ходом.

"Наша безопасность - хрупкий актив" - предупредил немецкий министр обороны. По его словам, Германии необходимо ускорить темп и больше инвестировать в свой военный потенциал.

Писториус сказал, что снова будет баллотироваться на пост министра обороны. "Мне нравится моя нынешняя работа, правда", - сказал Писториус.