Европейские страны не способны начать длительную войну с Россией, так как их нынешний уровень производства оружия несопоставим с возможностями российского военно-промышленного комплекса, сказал посол Украины в Соединенном Королевстве и бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью газете "Украинская правда".
"Если мы говорим о краткосрочных военных действиях, скорее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса заключалась в том, готовы ли они к "длительной, изнурительной" войне", - сказал он.
По мнению Залужного, арсеналов Европы будет недостаточно для борьбы с многочисленными российскими ракетами и дронами. Он напомнил, что только в октябре Россия направила в Украину более чем 1,6 тыс. дронов типа Shahed и около 200 ракет, а в ноябре уже почти 3 тыс. различных вооружений. В то же время западные партнеры обеспечили Украину относительно меньшим количеством ракет противовоздушной обороны, отметил Залужный.
"То есть количество воздушных целей увеличивается, но количество боевых средств ограничено и они слишком дорогие. Даже по этому показателю я считаю, что ни Великобритания, ни европейские страны не будут готовы [к изнурительной войне с Россией], несмотря на наличие достаточного количества самолетов F-16", - заявил он.
По мнению Залужного, Россия способна за 2-3 месяца "полностью уничтожить" европейскую систему противовоздушной обороны. В то же время он ставит под сомнение, что Запад работает над созданием альтернативных систем для предотвращения, помимо традиционной противовоздушной обороны, угрозы нападения с воздуха.
Залужный также отметил, что "Россия в сентябре и октябре сбросила на Украину около 4500 управляемых авиабомб", и выразил недоумение, есть ли у ЕС или Великобритании сегодня вообще 5000 ракетных систем Patriot, чтобы их сбить. "У меня есть некоторые сомнения. Потому что они очень дорогие, и, как следствие, невозможно, чтобы их было очень много, потому что их производство проблематично. Поэтому об этом военном компоненте мы можем сказать, что, видимо, они не готовы", - добавил генерал в отставке.
Залужный также отметил, что Россия использует в своей стратегии "исчерпания [сил противника]" информационные и психологические операции, которые оказывают существенное влияние на Европу, "которая находится в теплой среде и не хочет из нее выходить".
В то же время Залужный отметил, что в принципе он пока не видит такого противника, который имел бы достаточные ресурсы для длительной войны.
"Я даже сомневаюсь, что Китай мог бы вести действия широкого масштаба", - сказал он.
За несколько дней до этого Залужный выразил, что де-факто Третья мировая война уже началась, так как Россия использует против Украины северокорейских военных, иранские беспилотники и китайские снаряды, а западные партнеры "этого не осознают".
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