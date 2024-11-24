Залужный также отметил, что "Россия в сентябре и октябре сбросила на Украину около 4500 управляемых авиабомб", и выразил недоумение, есть ли у ЕС или Великобритании сегодня вообще 5000 ракетных систем Patriot, чтобы их сбить. "У меня есть некоторые сомнения. Потому что они очень дорогие, и, как следствие, невозможно, чтобы их было очень много, потому что их производство проблематично. Поэтому об этом военном компоненте мы можем сказать, что, видимо, они не готовы", - добавил генерал в отставке.

Залужный также отметил, что Россия использует в своей стратегии "исчерпания [сил противника]" информационные и психологические операции, которые оказывают существенное влияние на Европу, "которая находится в теплой среде и не хочет из нее выходить".

В то же время Залужный отметил, что в принципе он пока не видит такого противника, который имел бы достаточные ресурсы для длительной войны.

"Я даже сомневаюсь, что Китай мог бы вести действия широкого масштаба", - сказал он.

За несколько дней до этого Залужный выразил, что де-факто Третья мировая война уже началась, так как Россия использует против Украины северокорейских военных, иранские беспилотники и китайские снаряды, а западные партнеры "этого не осознают".

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