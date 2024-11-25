Видео В Саласпилсском крае столкнулись микроавтобус, легковушка и грузовик

Движение организовано по одной полосе.

Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что в Саласпилсском крае произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и грузовика.

В результате аварии пострадал один человек, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.

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