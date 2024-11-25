Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Видео В Саласпилсском крае столкнулись микроавтобус, легковушка и грузовик

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Саласпилсском крае на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне (А4) перед перекрестком с автодорогой Огре - Улброка (Р5) в результате аварии частично блокировано движение, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Движение организовано по одной полосе.

Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что в Саласпилсском крае произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и грузовика.

В результате аварии пострадал один человек, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх