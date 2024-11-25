В Саласпилсском крае на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне (А4) перед перекрестком с автодорогой Огре - Улброка (Р5) в результате аварии частично блокировано движение, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Видео ⟩ В Саласпилсском крае столкнулись микроавтобус, легковушка и грузовик
Движение организовано по одной полосе.
Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что в Саласпилсском крае произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и грузовика.
В результате аварии пострадал один человек, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.
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