Как недавно объясняли наши корреспонденты, на самом деле «Орешник» — это баллистическая ракета среднего радиуса действия, то есть ее нельзя квалифицировать как МБР, хотя она, вероятно, была сделана на основе комплекса РС-26 «Рубеж», оснащенного стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Это первый случай, когда ее применили! Это *** [проклятое] безумие, потому что такие ракеты могут нести ядерное оружие, — продолжил свою нецензурную тираду Роган. — Садитесь за стол переговоров, разберитесь и успокойтесь, прекратите убивать всех подряд!»

«Мы проголосовали за Трампа. И он хочет закончить все это дерьмо. Будем надеяться, что у него получится», — добавил Роган.

Избранный президент США Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, однако не рассказывает, как именно.

Критики Трампа опасаются, что он может попытаться склонить Киев к территориальным уступкам и замораживанию конфликта на невыгодных для Украины условиях. Украинские власти отвергают оба этих сценария. Впрочем, президент Зеленский ранее говорил, что провел очень удачную встречу с Трампом осенью этого года, и тот по крайней мере не возражал, когда Зеленский излагал ему свою позицию.

Риторику о «Третьей мировой» и «ядерной войне» сейчас активно распространяют известные сторонники Трампа.