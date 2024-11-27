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Ищите себя на фото Постельные сцены и абсурд: состоялась премьера нового латвийского сериала

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Во вторник, 26 ноября, состоялась премьера латвийского сериала в жанре  черной комедии "Рейтинговый блокбастер", рассказывающей о попытках молодого продюсера добиться успеха в сложном и порой абсурдном мире кино. За сериал отвечали создатели "Время чая". Ищите себя на фото с мероприятия!

Черная комедия выполнена в пародийном жанре и удивит не только актерским составом, но и утрированными и шокирующими сценами о том, что происходит по ту сторону камер.

В главных ролях в сериале снялись Том Величко, Дарта Степанова, Ритвар Гайлумс, Лаурис Дзелзитис, Илзе Пукинска и Юрий Дьяконов, а в "камео" в сериале появятся реальные латвийсие кинематографисты Айк Карапетян, Андрей Экис и др.

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