Интервью "Не допускаю, что вернусь в Россию": Маша Машкова о ролях в Голливуде и поисках надежды

Восходящая звезда Голливуда Маша Машкова после спектакля в Риге приехала в Таллинн: во вторник, 26 ноября, на сцене Русского театра актриса показала моноспектакль "Надеждины". "Ничего сложнее в жизни я не делала!" - описала свою роль Машкова в интервью порталу Limon.
Журналист портала созвонился с Марией Машковой в преддверии ее приезда в Эстонию. Гудки - и такой знакомый по киноролям мягкий голос, который невозможно перепутать с другим: "Добрый вечер!".
Актриса уехала в США после начала военных действий России против Украины. В Голливуде она строит карьеру под именем Masha Mashkova. В марте 2022 года Мария публично осудила действия российской власти, назвав происходящее немыслимым. После этого ее общение со знаменитым отцом, Владимиром Машковым, прекратилось, так как он активно поддерживает политику Путина.
В беседе с порталом она с грустью отметила, что очень скучает по бабушке, с которой не виделась уже почти три года.
История любви на фоне русской революции, о которой рассказывается в нашумевшем спектакле "Надеждины", остро перекликается с современностью. Сюжет постановки родился, когда Машкова прочитала дневники своей прабабушки. О спектакле, в котором она проникновенно играет, не скрывая слез, Мария говорит так: "Он очень помогает мне держаться, и другие говорят, что им становится легче".
Разговор состоялся в субботу вечером, 23 ноября, когда Маша Машкова отыграла "Надеждиных" в Кишиневе и собирала чемодан для следующей поездки.