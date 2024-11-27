В четверг местами ожидаются осадки и туман

Местами ожидаются незначительные осадки и туман. Во второй половине дня дождь преимущественно будет идти только на юге Курземе.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер и температура воздуха понизится до 0...+5 градусов.

Днем ожидается слабый восточный ветер, температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет в основном облачно, без значительных осадков. Температура воздуха составит приблизительно +4 градуса, слабый южный ветер постепенно сменится восточным.

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