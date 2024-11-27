Премьер-министр Словакии отправится в Москву на празднование 9 мая

Об этом Фицо сообщил сегодня в социальной сети Facebook. Он подчеркнул, что, несмотря на геополитическую обстановку, сохраняет открытые отношения с Кремлем. В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной он остается одним из немногих европейских лидеров, демонстрирующих дружескую позицию по отношению к Москве.

"С радостью принял официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в этих значимых торжествах", - заявил Фицо. Он добавил, что правительство Словакии привержено "наследию борьбы с фашизмом, исторической правде о Второй мировой войне и роли Красной армии в этой борьбе".

После возвращения Фицо на пост премьер-министра в прошлом году Словакия изменила свою внешнюю политику. Одним из знаковых шагов стало решение отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.

В этом месяце президент Сербии Александр Вучич также объявил, что планирует посетить празднование 9 мая в Москве.

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