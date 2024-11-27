Латвийская компания GroGlass поставляет стекло для защиты шедевров искусства в крупнейших музеях мира, включая Лувр. Уникальные свойства этого стекла, такие как отсутствие бликов и защита от солнечных лучей, сделали его незаменимым. Программа "Новый день" на Латвийском радио 4 рассказывает о секретах производства и планах компании.
Как латвийское стекло защищает мировое искусство
Среди клиентов GroGlass - Великобритания. Все официальные портреты короля Карла III, которых выпущено более 20 тысяч копий и которые украшают посольства, школы и другие учреждения, защищены стеклом латвийского производства.
"Здесь хорошо видно: одна сторона обрамлена обычным стеклом, другая - нашим антибликовым стеклом. Обычно все пытаются ткнуть пальцем, чтобы убедиться, что стекло действительно есть", - объясняет менеджер компании Сергей Костюченко.
Эти свойства особенно ценны в музеях, где сохранение произведений искусства требует максимально качественной защиты. Практически вся продукция GroGlass экспортируется, а за последний год с ее использованием было оформлено полтора миллиона произведений искусства.
Производство стекла осуществляется на двух заводах в Риге. Здесь используется запатентованная технология, позволяющая создавать стекло с уникальным антибликовым покрытием. Обработка происходит в вакуумной камере, где стекло обрабатывается вертикально.
"Мы наносим покрытие с обеих сторон. Если стекло лежит горизонтально, его нужно переворачивать, что увеличивает риск повреждений. К тому же сверху может что-то упасть, оставив дефекты", - поясняет руководитель отдела развития Янис Земитис.
Именно этот подход обеспечивает высокое качество продукции, ведь в музеях даже мельчайшие недостатки становятся заметными для посетителей. Пыль и другие дефекты отслеживаются под микроскопом, чтобы исключить любые недочеты.
Продукция GroGlass активно используется за пределами музеев. Например, в Германии ее применяют для витрин и цифровых дисплеев. Такие витрины обеспечивают лучшую видимость товаров, повышая их привлекательность, а также улучшают энергоэффективность.
"Если вы зайдете в магазин в Германии, скорее всего, увидите наше стекло. Оно позволяет лучше демонстрировать продукцию и помогает продавать, а также сохраняет энергию", - добавляет представитель компании.
За 2023 год GroGlass произвела около миллиона квадратных метров стекла. Оборот компании превысил 24 миллиона евро. Несмотря на 20-летнюю историю, предприятие продолжает развиваться, оставаясь ориентированным на инновации. Среди новых направлений - разработки для космической индустрии, подробности которых пока держатся в секрете.
На европейском рынке у GroGlass нет конкурентов, но на мировом ей противостоит американский производитель. Латвийская компания стремится обойти его, расширяя свое присутствие и укрепляя позиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!