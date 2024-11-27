Как латвийское стекло защищает мировое искусство

Среди клиентов GroGlass - Великобритания. Все официальные портреты короля Карла III, которых выпущено более 20 тысяч копий и которые украшают посольства, школы и другие учреждения, защищены стеклом латвийского производства.

"Здесь хорошо видно: одна сторона обрамлена обычным стеклом, другая - нашим антибликовым стеклом. Обычно все пытаются ткнуть пальцем, чтобы убедиться, что стекло действительно есть", - объясняет менеджер компании Сергей Костюченко.

Эти свойства особенно ценны в музеях, где сохранение произведений искусства требует максимально качественной защиты. Практически вся продукция GroGlass экспортируется, а за последний год с ее использованием было оформлено полтора миллиона произведений искусства.

Производство стекла осуществляется на двух заводах в Риге. Здесь используется запатентованная технология, позволяющая создавать стекло с уникальным антибликовым покрытием. Обработка происходит в вакуумной камере, где стекло обрабатывается вертикально.

"Мы наносим покрытие с обеих сторон. Если стекло лежит горизонтально, его нужно переворачивать, что увеличивает риск повреждений. К тому же сверху может что-то упасть, оставив дефекты", - поясняет руководитель отдела развития Янис Земитис.