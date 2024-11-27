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Alexandra Nekrasova

Матери девочки, незаконно вывезенной из Латвии в Россию, будет выплачена компенсация

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Молоток судьи
Молоток судьи Фото: Shutterstock

Латвийское государство планирует выплатить компенсацию в размере 3935 евро матери маленькой девочки, которую незаконно вывез из Латвии в Россию отец, прокремлевский активист Станислав Букайнс. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале проектов правовых актов.

Эта сумма должны покрыть расходы на возвращение ребенка.

Произошедший этим летом случай незаконного вывоза ребенка в Россию, страну, которая на международном уровне признана государством-агрессором, потребовал значительного участия нескольких государственных учреждений, чтобы добиться возвращения девочки в Латвию, отмечает Министерство юстиции. Оно добавляет, что это также свидетельствует о неспособности государства обеспечить соблюдение запрета на выезд из страны и принять меры против незаконного пересечения границы, что в данном случае привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.

Таким образом, для того, чтобы государство реализовало справедливые меры поддержки и продемонстрировало, что способно взять на себя ответственность в ситуации, когда ветви власти не смогли защитить ребенка от опасности, в данном конкретном случае должна быть выплачена единовременная компенсация. Она возместит расходы, понесенные родителем ребенка в результате того, что государство не выполнило свой долг и не обеспечило соблюдение интересов ребенка.

Как ранее сообщалось, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка, и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и заключены судом под арест. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере позднее сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении родителей отца ребенка в связи с пособничеством преступлению.

Девочку удалось вернуть в Латвию в середине сентября. Ее мать приехала в Россию по рекомендации российского адвоката, контакты которого ей передало Министерство юстиции Латвии в рамках процесса, предусмотренного Гаагской конвенцией 1980 года. В порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок в России был передан на попечение матери.

В Госполиции сообщили, что в уголовном процессе по факту похищения человека продолжаются активные следственные действия, однако не уточнили, находится ли Букайнс в розыске.

В прокуратуре, которая расследует уголовное дело Букайнса в связи с организацией "Антифашисты Прибалтики", подтвердили  что уголовный процесс против мужчины уже выделен, есть санкция на его арест и он по-прежнему находится в розыске.

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