Латвийское государство планирует выплатить компенсацию в размере 3935 евро матери маленькой девочки, которую незаконно вывез из Латвии в Россию отец, прокремлевский активист Станислав Букайнс. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале проектов правовых актов.
Матери девочки, незаконно вывезенной из Латвии в Россию, будет выплачена компенсация
Эта сумма должны покрыть расходы на возвращение ребенка.
Произошедший этим летом случай незаконного вывоза ребенка в Россию, страну, которая на международном уровне признана государством-агрессором, потребовал значительного участия нескольких государственных учреждений, чтобы добиться возвращения девочки в Латвию, отмечает Министерство юстиции. Оно добавляет, что это также свидетельствует о неспособности государства обеспечить соблюдение запрета на выезд из страны и принять меры против незаконного пересечения границы, что в данном случае привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.
Таким образом, для того, чтобы государство реализовало справедливые меры поддержки и продемонстрировало, что способно взять на себя ответственность в ситуации, когда ветви власти не смогли защитить ребенка от опасности, в данном конкретном случае должна быть выплачена единовременная компенсация. Она возместит расходы, понесенные родителем ребенка в результате того, что государство не выполнило свой долг и не обеспечило соблюдение интересов ребенка.
Как ранее сообщалось, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка, и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и заключены судом под арест. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере позднее сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении родителей отца ребенка в связи с пособничеством преступлению.
Девочку удалось вернуть в Латвию в середине сентября. Ее мать приехала в Россию по рекомендации российского адвоката, контакты которого ей передало Министерство юстиции Латвии в рамках процесса, предусмотренного Гаагской конвенцией 1980 года. В порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок в России был передан на попечение матери.
В Госполиции сообщили, что в уголовном процессе по факту похищения человека продолжаются активные следственные действия, однако не уточнили, находится ли Букайнс в розыске.
В прокуратуре, которая расследует уголовное дело Букайнса в связи с организацией "Антифашисты Прибалтики", подтвердили что уголовный процесс против мужчины уже выделен, есть санкция на его арест и он по-прежнему находится в розыске.
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