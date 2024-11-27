Матери девочки, незаконно вывезенной из Латвии в Россию, будет выплачена компенсация

Эта сумма должны покрыть расходы на возвращение ребенка.

Произошедший этим летом случай незаконного вывоза ребенка в Россию, страну, которая на международном уровне признана государством-агрессором, потребовал значительного участия нескольких государственных учреждений, чтобы добиться возвращения девочки в Латвию, отмечает Министерство юстиции. Оно добавляет, что это также свидетельствует о неспособности государства обеспечить соблюдение запрета на выезд из страны и принять меры против незаконного пересечения границы, что в данном случае привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.

Таким образом, для того, чтобы государство реализовало справедливые меры поддержки и продемонстрировало, что способно взять на себя ответственность в ситуации, когда ветви власти не смогли защитить ребенка от опасности, в данном конкретном случае должна быть выплачена единовременная компенсация. Она возместит расходы, понесенные родителем ребенка в результате того, что государство не выполнило свой долг и не обеспечило соблюдение интересов ребенка.