В Елгаве подростку в карман бросили зажженную петарду. Полиция начала проверку

В понедельник, 25 ноября, в Елгаве на игровой площадке во дворе дома по ул. Католю, 10B, неизвестные в масках напали на подростка. Они бросили зажженную петарду в карман его куртки. Петарда взорвалась, причинив юноше физическую и эмоциональную травму. Об этом в социальной сети Facebook рассказала женщина по имени Дайга.