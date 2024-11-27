В понедельник, 25 ноября, в Елгаве на игровой площадке во дворе дома по ул. Католю, 10B, неизвестные в масках напали на подростка. Они бросили зажженную петарду в карман его куртки. Петарда взорвалась, причинив юноше физическую и эмоциональную травму. Об этом в социальной сети Facebook рассказала женщина по имени Дайга.
В Елгаве подростку в карман бросили зажженную петарду. Полиция начала проверку
По словам женщины, инцидент произошел около 15:10 на детской площадке возле Hesburger. Нападавшие скрывали свои лица под масками.
"Они бросили зажженную петарду в карман куртки моего сына. Петарда взорвалась, нанеся ему физическую и эмоциональную травму, а также материальный ущерб", - написала она.
Дайга опубликовала фотографии нападавших, сделанные со спины, и призвала пользователей помочь в их опознании.
Государственная полиция сообщила изданию Apollo.lv, что региональное управление зарегистрировало этот случай. Начато административное производство, ведется проверка обстоятельств происшествия и анализ поступившей информации.
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