В субботу, 23 ноября, около 8:30 утра жители микрорайона Гривас сообщили в полицию, что на нескольких объектах - окне, почтовом ящике, электрощите, трех деревьях, дорожном знаке, проезжей части, заборе, воротах гаража, электрическом столбе и автомобиле - нарисованы буквы V и Z ярко-зеленого цвета.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали в понедельник, 25 ноября, мужчин 1995 и 1987 г. рожд., которые ранее уже попадали в поле зрения полиции за другие преступления.

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По факту прославления военной агрессии начат уголовный процесс, ведется расследование. Дело возбуждено по части первой статьи 74.1 Уголовного закона о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений. Такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

В Госполиции отметили, что в законе перечислены не все символы, прославляющие военную агрессию и военные преступления, поэтому каждая ситуация оценивается индивидуально.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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