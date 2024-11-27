Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

На пост комиссара ЕС по климату и конкуренции избрана испанка Тереса Рибера. Ее назначение стало еще одним спорным вопросом в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. Рибера, еще недавно являвшаяся министром по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, оказалась под шквалом критики во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.

Франция направила нового представителя

Представителем Франции в новом составе ЕК стал Стефан Сежурне, сменивший Тьерри Бретона и утвержденный на пост комиссара по промышленной политике. Возглавлявший ранее МИД Франции Сежурне считается доверенным лицом президента Эммануэля Макрона. Как сообщалось, Франция направила в Еврокомиссию нового политика из-за конфликта Бретона и фон дер Ляйен.

Комиссаром ЕС по обороне стал литовец Андрюс Кубилюс, который в течение первых 100 дней на посту собирается представить вместе с Каллас стратегический документ по безопасности и обороне и призывает значительно увеличить инвестиции в эту сферу.

Представитель Венгрии больше не отвечает за расширение ЕС

Представитель Австрии Магнус Бруннер избран комиссаром по внутренним делам и миграции, финка Хенна Вирккунен стала комиссаром по цифровым технологиям. Венгерский политик Оливер Вархейи, считающийся одним из приближенных премьер-министра Виктора Орбана и в прошлом составе Еврокомиссии отвечавший за вопросы добрососедства и расширения, получил должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Комиссаром по вопросам расширения ЕС назначена представительница Словении Марта Кос, которая считает главным приоритетом политическую, экономическую и финансовую поддержку Украины, содействие ее вступлению в ЕС и помощь в борьбе с российской агрессией. "Моя цель - вместе с Киевом работать над реформами, не теряя темпа в переговорах о вступлении, и в то же время работать над восстановлением (Украины. - Прим. ред.) в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами", - заявила Марта Кос, представляя свою кандидатуру в Европарламенте.

Для избрания 26 членов Еврокомиссии было необходимо простое большинство голосов. Еврокомиссары приступят к своим обязанностям 1 декабря.

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