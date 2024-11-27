Депутаты Европейского парламента утвердили новый состав Еврокомиссии, одобренный ранее Советом Европейского союза.
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и одобренный в сентябре Советом Европейского союза. Голосование в Европарламенте состоялось в среду, 27 ноября, депутаты поддержали новый состав 370 голосами за, 282 голоса были отданы против. Обновленная Еврокомиссия официально приступит к работе в декабре.
Всего в списке - 26 еврокомиссаров, отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Ее кандидатуру главы стран и правительств стран ЕС поддержали еще в июле. Каллас считается одним из наиболее твердых союзников Украины в Евросоюзе и является сторонницей жесткой политики в отношении РФ, развязавшей войну против соседней страны.
Спорные назначения
Вице-президентом ЕК избран итальянский ультраправый политик Раффаэле Фитто из группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Это первый политик крайне правого толка, получивший одну из ключевых должностей в исполнительном органе ЕС. Он также станет еврокомиссаром по региональному финансированию и реформам и, тем самым, будет распоряжаться миллиардными суммами на развитие европейских регионов. Это назначение было одним из наиболее критикуемых решений фон дер Ляйен.
На пост комиссара ЕС по климату и конкуренции избрана испанка Тереса Рибера. Ее назначение стало еще одним спорным вопросом в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. Рибера, еще недавно являвшаяся министром по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, оказалась под шквалом критики во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.
Франция направила нового представителя
Представителем Франции в новом составе ЕК стал Стефан Сежурне, сменивший Тьерри Бретона и утвержденный на пост комиссара по промышленной политике. Возглавлявший ранее МИД Франции Сежурне считается доверенным лицом президента Эммануэля Макрона. Как сообщалось, Франция направила в Еврокомиссию нового политика из-за конфликта Бретона и фон дер Ляйен.
Комиссаром ЕС по обороне стал литовец Андрюс Кубилюс, который в течение первых 100 дней на посту собирается представить вместе с Каллас стратегический документ по безопасности и обороне и призывает значительно увеличить инвестиции в эту сферу.
Представитель Венгрии больше не отвечает за расширение ЕС
Представитель Австрии Магнус Бруннер избран комиссаром по внутренним делам и миграции, финка Хенна Вирккунен стала комиссаром по цифровым технологиям. Венгерский политик Оливер Вархейи, считающийся одним из приближенных премьер-министра Виктора Орбана и в прошлом составе Еврокомиссии отвечавший за вопросы добрососедства и расширения, получил должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.
Комиссаром по вопросам расширения ЕС назначена представительница Словении Марта Кос, которая считает главным приоритетом политическую, экономическую и финансовую поддержку Украины, содействие ее вступлению в ЕС и помощь в борьбе с российской агрессией. "Моя цель - вместе с Киевом работать над реформами, не теряя темпа в переговорах о вступлении, и в то же время работать над восстановлением (Украины. - Прим. ред.) в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами", - заявила Марта Кос, представляя свою кандидатуру в Европарламенте.
Для избрания 26 членов Еврокомиссии было необходимо простое большинство голосов. Еврокомиссары приступят к своим обязанностям 1 декабря.
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