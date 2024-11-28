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Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины (2)

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Последствия взрыва в Украине
Последствия взрыва в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Утром в четверг, 28 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в основном по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ со ссылкой на должностные лица.

Вечером в среду россияне запустили беспилотники, а ближе к утру а небо поднялись семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, с которых были запущены крылатые ракеты. В пять часов утра российская армия с кораблей в Черном море запустила ракеты "Калибр".

Энергетический сектор Украины вновь подвергся массированной атаке противника, в результате чего оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" срочно ввел аварийные отключения, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Нападения на энергетические объекты происходят по всей Украине. Как только позволит ситуация с безопасностью, последствия будут уточнены", - написал он в Facebook рано утром в четверг.

Глава президентской канцелярии Андрей Ермак также сообщил, что Россия провела комбинированный обстрел украинской инфраструктуры с помощью специально накопленного запаса ракет.

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