Вечером в среду россияне запустили беспилотники, а ближе к утру а небо поднялись семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, с которых были запущены крылатые ракеты. В пять часов утра российская армия с кораблей в Черном море запустила ракеты "Калибр".

Энергетический сектор Украины вновь подвергся массированной атаке противника, в результате чего оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" срочно ввел аварийные отключения, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Нападения на энергетические объекты происходят по всей Украине. Как только позволит ситуация с безопасностью, последствия будут уточнены", - написал он в Facebook рано утром в четверг.

Глава президентской канцелярии Андрей Ермак также сообщил, что Россия провела комбинированный обстрел украинской инфраструктуры с помощью специально накопленного запаса ракет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!