По данным Генштаба, за сутки уничтожено 2030 захватчиков.

Как отмечает издание Kyiv Independent, это первый случай, когда потери России в день превышают рубеж в две тысячи. Ранее наибольшие потери России пришлись на 12 ноября - 1950.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли 9458 танков, 19 339 бронетранспортеров, 20 886 орудий и минометов, 1255 многозарядных реактивных установок, 1006 зенитных установок, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 750 беспилотников, 2851 крылатую ракету, 28 кораблей и скоростных лодок, одну подводную лодку, 30 272 автомобиля и автоцистерны, а также 3700 единиц специализированной техники.

Размер ущерба России уточняется, так как получению информации мешают боевые действия.

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