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Россия за сутки потеряла в Украине рекордное число военнослужащих (1)

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Украинский солдат. Иллюстративное фото.
Украинский солдат. Иллюстративное фото. Фото: Press service of the 24th Mechanized Brigade HANDOUT/EPA

Потери в живой силе российских войск в Украине к утру пятницы составили 738 660 военнослужащих, сообщает Генштаб украинской армии.

По данным Генштаба, за сутки уничтожено 2030 захватчиков.

Как отмечает издание Kyiv Independent, это первый случай, когда потери России в день превышают рубеж в две тысячи. Ранее наибольшие потери России пришлись на 12 ноября - 1950.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли 9458 танков, 19 339 бронетранспортеров, 20 886 орудий и минометов, 1255 многозарядных реактивных установок, 1006 зенитных установок, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 750 беспилотников, 2851 крылатую ракету, 28 кораблей и скоростных лодок, одну подводную лодку, 30 272 автомобиля и автоцистерны, а также 3700 единиц специализированной техники.

Размер ущерба России уточняется, так как получению информации мешают боевые действия.

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