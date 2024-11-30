В пятницу, 29 ноября, в театре "Дайлес" состоялась премьера мюзикла маэстро Раймонда Паулса и поэта, драматурга Мары Залите "Лесные лебеди" (Meža gulbji). Смотрите фото с распроданного мероприятия!

Как известно, мюзикл был создан в честь 75-летия театра "Дайлес", а его премьера состоялась в 1995 году.

"Каждое утро одиннадцать принцев королевства превращаются в лебедей - их проклятие покинуть родину и уплыть далеко-далеко. Братьев может спасти только их единственная сестра Элиза (Агате Гринхофа или Катрина Алтенбурга), чья любовь способна преодолеть все проклятия", - говорится в описании представления.