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Фото В Тернополе российский дрон попал в пятиэтажку, погиб один человек

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В Тернополе российский дрон попал в пятиэтажку
В Тернополе российский дрон попал в пятиэтажку Фото: Reuters/ScanPix

Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки российского беспилотника в Тернополе, 2 декабря, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщили в службе, в результате удара российского беспилотника повреждены дом, школа и 20 автомобилей.

В многоквартирном доме в Тернополе возник пожар, около 100 жителей были эвакуированы.

Также глава администрации Киева утром, 2 декабря, объявил, что за ночь в окрестностях украинской столицы были сбиты или перехвачены около 20 российских беспилотников.

"Дронов было немало и они заходили как и раньше - волнами и с разных направлений. Силами обороны было выявлено и обезврежено разными способами около двух десятков вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", - сказано в Telegram-канале Киевской городской военной администрации от имени главы администрации Сергея Попко.

Галерея: Итог российского удара по Тернополю

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