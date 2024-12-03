Российские военные корабли покинули базу в сирийском Тартусе

Судя по силуэтам и размерам, 1 декабря у причала базы в Тартусе могли быть были пришвартованы «Григорович», «Меркурий» и «Горшков».

Важный объект

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии важен, прежде всего, тем, что это единственный российский военно-морской объект в Средиземном море.

Его ценность увеличилась в 2022 году после начала российского вторжения в Украину.

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Теперь российский военно-морской флот не может направлять свои корабли в Черное море, поскольку Турция из-за войны перекрыла проливы для военных кораблей.

Еще одним важным объектом является военно-воздушная база Хмеймим.

Военные эксперты отмечают, что вывод кораблей и судов обеспечения из Тартуса может означать, что российское командование не уверено в возможности обеспечить их безопасность.

С другой стороны, на спутниковом снимке Planet Labs за 29 ноября, который также изучила Русская служба Би-би-си, заметно, что возле пирса, который используют российские военные моряки, пришвартован один военный корабль.

То есть еще два зашли на базу между 29 ноября и 1 декабря, прежде чем покинуть ее к третьему числу.

В последнюю неделю в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, обострилась обстановка: коалиция оппозиционных сил активизировала боевые действия, застав правительство врасплох.