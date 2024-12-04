Синоптики рассказали о погоде на выходных

Небо преимущественно будет затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки - в основном в виде снега. В воскресенье возможен более сильный снег и дождь. На автомобильных дорогах местами образуется гололедица.

При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха ночью и днем будет в пределах от -4 до +4 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в начале следующей недели временами ожидаются дождь, снег и туман, температура воздуха существенно не изменится.

Галерея: Морозный день на берегу Мангальсалы

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