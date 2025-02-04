Мексика начала размещение тысяч солдат на границе с США

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ, которым установил таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая. Однако в понедельник США решили на месяц отложить применение новых тарифов для Мексики, которая в свою очередь пообещала усилить охрану северной границы и привлечь к этому 10 000 солдат Национальной гвардии.

"Размещение солдат уже началось", - сообщила журналистам президет Мексики, указав, что солдат на границу перемещают из регионов страны, где нет больших проблем с безопасностью.

Канаде также удалось договориться с США об отсрочке новых тарифов на 30 дней. Взамен Канада пообещала усилить мероприятия погранохраны, чтобы остановить движение мигрантов и нелегальных наркотиков через границу.

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