Январские рейтинги партий в Риге: кто в лидерах?

У опрошенных спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Рижскую думу прошли завтра.

Наибольшая поддержка или 12% - у "Латвия на первом месте", "Прогрессивных" поддержали бы 10,7% респондентов, в свою очередь третья по популярности партия на выборах в Риге - Национальное объединение, за которое в январе готовы были бы проголосовать 8,7% опрошенных.

На четвертом месте с поддержкой 8% находится "Согласие", на пятом - представленное мэром Риги "Новое Единство", за которое были готовы голосовать 6,7% опрошенных.

За партию "Стабильности!" голоса готовы отдать 5,8% опрошенных рижан, далее следует "Чуть служить Риге/СЗК с поддержкой 4,4%.

"Объединенному списку" в Риге свой голос обещают 3,2% опрошенных, "Для развития Латвии - 2,5", за "Суверенную власть" в январе были готовы голосовать 2,2% респондентов.

Опрос показал, что барьер в 5% преодолели бы семь партий - PLV, "Прогрессивные", Нацобъединение, "Согласие", "Новое Единство", "Стабильности!", и "Честь служить Риге/СЗК, а "Объединенный список" балансировал бы на границе.

За другие партии голосовать были готовы 1,2% опрошенных, а 26,1% респондентов указали, что еще не знают, за какую партию отдать голос на предстоящих выборах. Кроме того, 9% заявили, что в выборах принимать участие не планируют.

Всего было опрошено 554 рижанина.

Как уже сообщалось, муниципальные выборы пройдут в июне.

Читайте также Политика Мэр Риги прокомментировал идею платного въезда в центр

Напомним, в настоящее время в коалицию Рижской думы входят "Новое единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов, блок "Код для Риги", партии "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии", а также некоторые независимые депутаты и бывшие союзники "Прогрессивных" - депутаты движения "За".

В свою очередь оппозицию представляют "Прогрессивные", "Согласие", "Русский союз Латвии" и отдельные независимые депутаты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!