В Латвии бушует волна особой пневмонии, вызванной бактериями микоплазмы

Как сообщает LTV, в этом сезоне с болезнью легких, которая раньше была свойственна детям и молодежи, госпитализируются люди всех возрастов - многим нужен кислород, но абсолютно всем - специфические антибиотики.

Врачи-пульмонологи предупреждают, что при пневмонии, вызванной микоплазмой, обычные антибиотики пенициллиновой группы не действуют, зато действуют другие препараты.

"Это небольшой, атипичный микроорганизм и уникален тем, что лечение отличается от домашнего лечения приобретенной у взрослого пациента пневмонии, например, амоксициллин не действует! Пациент продолжает болеть и попадает в больницу", - сказал он. - пояснила Зайга Кравале, исполняющая обязанности руководителя Центра заболеваний легких Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня (PSKUS).

По мере роста заболеваемости микоплазменной пневмонией увеличивается и число пациентов, которых необходимо госпитализировать.

В Центре туберкулеза и болезней легких в отделении реанимации также находится один пациент с микоплазменной пневмонией.

Как объясняет главный пульмонолог больницы, после Covid-19 многие заболевания, вызванные вирусами и бактериями, возвращаются с двойной силой, и это происходит не только в Латвии, но и в других частях мира.

В больнице присутствие бактерии можно обнаружить в течение нескольких часов с помощью полимеразной цепной реакции.

Результаты амбулаторных анализов не получаются быстро, да и само выздоровление происходит не быстро, пациенты восстанавливают силы медленно, поясняют врачи.

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