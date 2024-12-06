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В субботу в Латвии местами будет солнечно

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Солнечный зимний день
Солнечный зимний день Фото: Shutterstock

В субботу, 7 декабря, в Латвии будет преимущественно пасмурно, местами выглянет солнце, также возможен небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, будет дуть юго-восточный ветер, от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 0...-4 градуса, днем не превысит +2 градусов.

В Риге в первую субботу декабря ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, днем будет колебаться около нуля. Ветер - юго-восточный, от слабого до умеренного.

Галерея: Зимний день

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