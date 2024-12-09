Mash: При взрыве в Донецке погиб экс-начальник колонии в Еленовке

Взрыв в Еленовке

В конце июля 2022 года в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В этот момент в колонии содержались украинские военнопленные. В результате взрыва 53 человека погибли и более 100 были ранены.

РФ и Украина возложили ответственность за случившееся друг на друга. Москва утверждает, что пленные погибли в результате ракетного удара, нанесенного Украиной из РСЗО HIMARS. Киев заявляет, что взрыв произошел внутри колонии в результате применения термобарического оружия - боеприпаса, распыляющего в воздухе аэрозоль, который затем поджигается и детонирует. В июле 2024 года СБУ объявила о подозрении бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его бывшему первому заместителю Дмитрию Неелову.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре 2023 года опубликовало доклад, согласно которому взрыв в Еленовке не был результатом запуска ракеты HIMARS украинской армией. Анализ имеющихся фото- и видеоматериалов показал, что повреждения казарм, по всей видимости, соответствуют удару, нанесенному с востока. РФ держала военнопленных в колонии в непосредственной близости от линии фронта, подвергая их опасности, что противоречит положениям международного гуманитарного права, касающимся безопасности военнопленных, заявили в ООН. Ранее к аналогичным выводам пришла CNN.

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