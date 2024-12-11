В четверг во многих местах Латвии ожидается снег и метель

Местами в центральной и восточной частях страны пройдут сильные метели, но осадки будут непродолжительными, поэтому толстого слоя снега не образуется. Дороги во многих местах будут скользкими.

Во многих местах Латвии скорость северо-западного и северного ветров увеличится до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Риге желтое предупреждение в связи с ожидаемыми во второй половине дня, с 13:00 до 21:00, порывами северного и северо-западного ветра скоростью до 20 метров в секунду. В этот период ожидаются также кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

Галерея: Латвийские морозы

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