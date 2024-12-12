Подарки с добавленной стоимостью

«Мы в Lidl верим, что и небольшие дела могут способствовать большим изменениям. В прошлом году нам совместными усилиями удалось пожертвовать на эту благотворительную кампанию почти 11 тысяч евро. Участвуя в этой инициативе, мы все помогаем юным пациентам уменьшить тревогу и стать смелее. Каждый купленный талисман символизирует не только поддержку детей, но и желание всем вместе создать более милосердное общество», - подчеркивает говорит Дана Хасана, руководитель Департамента коммуникации Lidl Latvija.

Чтобы вызвать у маленьких пациентов положительные эмоции и уменьшить страх перед предстоящей процедурой, BKUS ввел «Шкатулки храбрости»: коробку с подарками, из которой можно выбрать небольшой презент перед медицинскими манипуляциями. «Шкатулки храбрости» как в Латвии, так и в других странах существуют благодаря пожертвованиям, поэтому важно, чтобы активность благотворителей была одинаково высока во все времена года и в подарках не было недостатка, ведь маленьким пациентам поддержка нужна ежедневно и круглый год.

«Шкатулки храбрости» — одна из важнейших программ, реализуемых в Детской больнице для улучшения комфорта маленьких пациентов. То, что ребенок получает возможность выбрать игрушку или игру до или после процедуры или обследования может воодушевить, мотивировать, утешить и стать наградой за выдержку и смелость. 55 «Шкатулки храбрости» в Детской больнице пустеют молниеносно, и нам общими усилиями надо наполнять их снова и снова. Мы благодарны общественности за участие, пожертвованные игрушки и средства. Когда разные люди – школьные классы, дошкольные группы и рабочие коллективы – собирают вещи для «Шкатулок храбрости», это одновременно формирует отношение общества и заставляет задуматься о детях, которым приходится лечиться в больнице. Пожертвование – это тоже хорошее пожелание. Такой подарочек – это возможность для наших специалистов начать беседу и сотрудничество с каждым маленьким пациентом, у которого таким образом формируется положительный опыт лечения в целом. Мы благодарны всем благотворителям, но отдельное «спасибо» компаниям и организациям, которые регулярно жертвуют средства для «Шкатулок храбрости», превращая это в традицию», — говорит Линда Лагуна, руководитель отдела управления опытом пациентов Детской больницы.