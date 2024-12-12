В пятницу, 13 января, в Латвии усилится облачность, сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В пятницу усилится облачность, прогнозируют синоптики
В Видземе пройдет кратковременный снег, вечером в Курземе - небольшой дождь.
Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в восточных регионах - северо-западный. К вечеру ветер усилится - на побережье его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха составит от -4 градусов на востоке страны до +4 градусов на западном побережье Курземе.
В Риге осадков не ожидается, а температура воздуха будет около 0 градусов.
Галерея: Морозный день
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