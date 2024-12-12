Эстония объявила в международный розыск гражданина РФ: он руководил кражей данных

Государственная прокуратура ходатайствовала перед Харьюским уездным судом об аресте Рыбакова. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал заочный ордер на арест, помимо этого подозреваемый был объявлен в международный розыск.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, киберпреступления становятся все более серьезными и представляет собой еще более серьезную угрозу. "Преступники могут мешать нашей повседневной жизни, наносить вред предприятиям, поражать государственные системы и ставить под угрозу личную безопасность людей и приватность их данных. Чтобы обеспечить доверие к цифровой среде, необходимо пресекать деятельность преступников и предавать их правосудию. Воспрепятствованием проникновения в компьютерные системы, кражи данных и других преступлений мы обеспечим для всех более безопасную цифровую среду", - сказал Верте.

Заочный арест подозреваемого в преступлении на основании ходатайства прокуратуры и его объявление в международный розыск означают, что если Владислав Рыбаков окажется в стране, имеющей схожие с Эстонией ценности, то у этой страны есть право его задержать и выдать Эстонии для осуществления правосудия. «Этот шаг подтверждает, что Центральная криминальная полиция и прокуратура работают круглосуточно с внутригосударственными и зарубежными партнерами, чтобы все нарушители были привлечены к ответственности за свои деяния, вне зависимости от того, в каком уголке мира они совершают преступления», - добавил Верте.