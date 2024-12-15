ABC News выплатит Трампу 15 миллионов долларов по делу о клевете

Иск Дональда Трампа был вызван комментариями ведущего Джорджа Стефанопулоса. Во время мартовского интервью с конгрессвумен Нэнси Мэйс он заявил, что Трамп был признан "виновным в изнасиловании".

Эти слова не соответствовали реальному решению суда, что и стало основанием для обращения в суд.

Согласно достигнутому соглашению, ABC News выплатит 15 миллионов долларов. Средства будут направлены в фонд, связанный с президентским наследием Дональда Трампа и созданием музея.

Кроме того, ABC News и Стефанопулос публично извинятся за свои слова, выразив сожаление в официальном заявлении.

Дополнительно телеканал обязался выплатить один миллион долларов для покрытия расходов на юридические услуги Трампа.

В 2023 году нью-йоркский суд присяжных по гражданскому делу признал Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии в отношении бывшей журналистки Элизабет Джин Кэрролл. По ее словам, инцидент произошёл в середине 1990-х годов.

При этом суд присяжных постановил, что изнасилования не было, но признал Трампа виновным в клевете на Кэрролл, когда он отрицал её обвинения в публичных заявлениях.

Это разбирательство стало еще одним из ряда громких судебных процессов вокруг фигуры Дональда Трампа, вызывая значительное внимание как со стороны общественности, так и политических оппонентов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!