Прогноз погоды на понедельник: осадки, ветер и потепление

В понедельник ожидается переменная облачность, в первой половине дня на большей части территории страны пройдет дождь и мокрый снег. Западный, северо-западный ветер сохранится порывистым на всей территории страны, кроме того, на побережье по-прежнему возможны порывы до 25 метров в секунду.

При поступлении теплых воздушных масс столбик терvометра по всей стране поднимется до отметки в +3...+8 градусов.

⚠️🌬️Pirmdien nakts otrajā pusē, sākot no piekrastes rajoniem, rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 20-23 m/s, un pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Pirmdienas rītā piekrastes rajonos vējš brāzmās sasniegs 25-26 m/s.



⚠️https://t.co/60DRDloHoI pic.twitter.com/WzWVggpvyO — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 15, 2024

В Риге облачность постепенно снизится. В первой части дня еще ожидаются осадки, однако позднее они стихнут. Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, затем усилится до 20-22 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+7 градусов.

Pirmdienas rītā daudzviet Latvijā rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-25 m/s, vietām Kurzemē varbūt līdz 27 m/s (kartē redzama ECMWF prognoze, daži modeļi paredz vēl lielāku vēju). 2019. gada 18. decembrī pie līdzīgām vēja brāzmām apgāzās vairāku pilsētu svētku egles. pic.twitter.com/nKwgqc89Si — Jānis Trallis (@meteozinas) December 15, 2024

Видео: Ветер в Риге в воскресенье, 15 декабря

Галерея: Зимний день

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!