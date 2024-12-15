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Прогноз погоды на понедельник: осадки, ветер и потепление

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Зима в Огрском крае
Зима в Огрском крае Фото: Edijs Pālens/LETA

Предпраздничная неделя начнется с осадков и порывистого ветра, свидетельствует прогноз синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник ожидается переменная облачность, в первой половине дня на большей части территории страны пройдет дождь и мокрый снег. Западный, северо-западный ветер сохранится порывистым на всей территории страны, кроме того, на побережье по-прежнему возможны порывы до 25 метров в секунду. 

При поступлении теплых воздушных масс столбик терvометра по всей стране поднимется до отметки в +3...+8 градусов.

В Риге облачность постепенно снизится. В первой части дня еще ожидаются осадки, однако позднее они стихнут. Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, затем усилится до 20-22 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+7 градусов.

Видео: Ветер в Риге в воскресенье, 15 декабря

Галерея: Зимний день

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