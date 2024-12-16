В Риге пройдет спектакль с участием Людмилы Петрушевской

Людмила Петрушевская и ее невероятная судьба - в премьере спектакля Сергея Николаевича.

Сиротство и голод Второй мировой, преследование КГБ, самиздат и подполье, звание главного драматурга МХАТа и мировая слава легенды перестройки. Ее книги и пьесы переведены на 50 языков мира, их ставили Марк Захаров, Виктюк, Любимов и Брусникин, а героинь играли Чурикова, Ахеджакова и Рената Литвинова. Фильмы с Норштейном, театральный роман с Олегом Ефремовым и даже Поросенок Петр, ставший мемом Рунета... Это все - всего лишь проблески жизни, пропитанной творчеством и стойкостью.

В первом акте журналист и историк Сергей Николаевич вместе со зрителем пролистает книгу судеб, связанных с именем Петрушевской, и всмотрится в коллективный портрет времени.

А во втором акте сама героиня выйдет на сцену, чтобы представить еще несколько глав приключенческого романа своей жизни и спеть рождественские песни своего легендарного кабаре.

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