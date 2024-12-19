В четверг, 19 декабря, Сейм Латвии отклонил кандидатуру Павла Кузьмина, выдвинутого оппозиционной партией "Стабильности!", на пост президента Банка Латвии.
Сейм не утвердил Кузьмина на пост президента Банка Латвии
За кандидатуру Кузьмина проголосовали только десять депутатов партии "Стабильности!". Против высказались 78 депутатов, двое воздержались.
Кузьмин остался единственным кандидатом после того, как премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) договорились снять свои кандидатуры. Речь шла о действующем президенте Банка Латвии Мартине Казаксе и председателе правления Altum Рейнисе Берзиньше. До начала следующего года коалиция намерена выдвинуть нового, единого кандидата, который получит поддержку всех ее участников.
Во время дебатов оппозиционные депутаты подвергли резкой критике действия коалиции. Они утверждали, что "политическая торговля" отпугнет профессионалов от участия в борьбе за пост президента Банка Латвии.
Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов заявил, что отказ от кандидатур Казакса и Берзиньша унизителен для этих специалистов. Он назвал действия коалиции проявлением "страха и нерешительности".
Депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") выразил сожаление, что соглашение не было достигнуто. "Еще вчера я верил, что сегодня мы изберем достойного президента Банка Латвии", - отметил он. Лидака также обратился к СЗК с вопросом: "Где вы найдете союзников, если вас считают предателями?"
Депутат от партии "Латвия на первом месте" Кристап Криштопанс заявил, что его фракция ожидает от будущих кандидатов предложений по стимулированию кредитования. Если будут представлены конкретные планы, партия готова их рассмотреть.
Юргис Клотиньш из Национального объединения обратился к премьер-министру Эвике Силине с просьбой объяснить обществу, почему коалиция не смогла договориться о едином кандидате. Он также раскритиковал практику публикации подобных заявлений в социальных сетях, а не через официальные каналы.
Поскольку Сейм не выбрал нового президента Банка Латвии, парламенту предстоит определить, кто из вице-президентов - Санта Пургайле или Марис Калис - временно возглавит банк до утверждения нового руководителя.
Необходимость избрания нового президента Банка Латвии связана с истечением срока полномочий Мартина Казакса. Его пятилетний срок завершится 21 декабря 2023 года. Казакс был избран президентом Банка Латвии в декабре 2019 года, тогда за него проголосовали 76 депутатов.
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