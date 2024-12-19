Сейм не утвердил Кузьмина на пост президента Банка Латвии

За кандидатуру Кузьмина проголосовали только десять депутатов партии "Стабильности!". Против высказались 78 депутатов, двое воздержались.

Кузьмин остался единственным кандидатом после того, как премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) договорились снять свои кандидатуры. Речь шла о действующем президенте Банка Латвии Мартине Казаксе и председателе правления Altum Рейнисе Берзиньше. До начала следующего года коалиция намерена выдвинуть нового, единого кандидата, который получит поддержку всех ее участников.

Во время дебатов оппозиционные депутаты подвергли резкой критике действия коалиции. Они утверждали, что "политическая торговля" отпугнет профессионалов от участия в борьбе за пост президента Банка Латвии.

Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов заявил, что отказ от кандидатур Казакса и Берзиньша унизителен для этих специалистов. Он назвал действия коалиции проявлением "страха и нерешительности".