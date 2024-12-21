Если в прошлой статье "Учимся фингерингу: начало всего - женская вульва!" мы освоили анатомию женского наслаждения, принципы возбуждения и что на самом деле означает фингеринг и куннилингус, вместе раскрыли несколько стереотипов, то теперь время перейти к практике или познакомиться с многообразием фингеринга! В этой статье вы узнаете о самых подходящих вспомогательных средствах, важной гигиене и лучших позах. Короче говоря, не буду тянуть резину, а поделюсь практическими советами и техниками, о которых узнала на курсах Bauda vulvaris.