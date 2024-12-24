В ходе дебатов на осенней сессии Сейма самым активным был оппозиционный депутат Артур Бутанс (Нацобъединение), сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
Названы самые "говорливые" депутаты осенней сессии Сейма
На заседаниях Сейма в течение прошедшей сессии Бутанс поднимался на трибуну 78 раз. По активности за Бутансом следует его однопартиец Янис Витенбергс, который выступал с трибуны 65 раз.
Активной участницей дебатов была и оппозиционер Виктория Плешкане (ЛПМ), которая поднялась на трибуну 63 раза. Оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") принимал участие в дебатах 39 раз, а представители Нацобъединения Янис Домбрава и Александр Кирштейнс - по 38 раз каждый.
Сейм закрыл осеннюю сессию 20 декабря и откроет зимнюю сессию 7 января.
Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. В период парламентских каникул, если необходимо, могут созываться внеочередные заседания парламента.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!