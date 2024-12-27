Каждый сталкивался с ситуацией, когда приближается вечеринка, а времени на подготовку практически нет. Означает ли это, что вы должны сдаться? Ни в коем случае! При грамотном плане действий можно "наколдовать" безупречный образ, даже если до вечеринки остался всего час. Консультант по красоте Apotheka Арта Тоне раскрывает быстрые и эффективные бьюти-хитрости, которые помогут вам чувствовать себя уверенно и сиять во всей красе.
5 шагов к созданию безупречного образа, когда до вечеринки остался всего час
Если у вас есть еще час до начала вечеринки, вы можете использовать различные трюки, чтобы ваша кожа засияла, а глаза заблестели.
Для сияющего взгляда
Ничего лучше, чем выспаться накануне вечером, пока не придумано, но
если для сна не хватило нескольких часов, используйте интенсивные маски и специальные сыворотки специально для области вокруг глаз.
Они содержат минералы, кофеин, растительные экстракты, гиалуроновую кислоту и светоотражающие пигменты - быстродействующие заполнители морщин, уменьшающие отечность, темные круги, разглаживающие и осветляющие кожу. Маску для глаз можно наносить одновременно с маской для лица.
В последнюю минуту в офисе или по дороге в машине идеально подойдут пропитанные коктейлем из активных ингредиентов подушечки под глаза, которые следует нанести на 10 минут и даже не нужно смывать.
Для сияющей кожи лица
В качестве средств для освежения, разглаживания и укрепления кожи эффективно действуют классические маски, подобранные по ключевым словам: увлажняющие, против морщин, лифтинговые, осветляющие, питательные, энергетические и т. д. После нанесения маски обязательно прилягте, чтобы напряженные мышцы шеи и стресс не мешали улучшению цвета лица.
Если у вас мало времени, воспользуйтесь сывороткой (концентратом, ампулой или эссенцией). Эффект будет мгновенным и убедительным.
Существуют специальные ампулы для подготовки кожи к нанесению макияжа. Они содержат протеины/белки, которые выравнивают поверхность кожи и облегчают нанесение декоративной косметики.
Для здорового тона кожи
Освежите лицо легким тональным средством - ровный цвет лица позволяет выглядеть более свежо и молодо.
Хорошим помощником станет рассыпчатая пудра с частицами жемчуга и светоотражающими компонентами, которая сделает кожу более светлой и сияющей.
Подарите сияние и своему телу! Если у вас сухая, тусклая или сероватая кожа, сначала сделайте тщательный пилинг. Затем нанесите на сухую кожу питательный самотонирующий крем, содержащий сияющие частицы. Это всегда работает!
5 шагов к созданию безупречного образа за час
Соблюдайте спокойствие и освежите кожу (15 минут)
Начните с очищения лица и шеи с помощью очищающего средства, например мицеллярной воды, которая эффективно удаляет макияж и грязь. Затем нанесите глубоко увлажняющую маску для лица. Пока маска действует, приложите к глазам холодные ложки, ломтики огурца или очищенного картофеля, чтобы уменьшить отечность, или мягко вмассируйте крем в область вокруг глаз. После снятия маски нанесите увлажняющий крем и сыворотку.
Сделайте свежий и естественный макияж (15 минут)
Нанесите легкий тональный крем или тонирующий увлажняющий крем, чтобы выровнять тон кожи. Используйте консилер, чтобы скрыть темные круги, прыщи и другие мелкие недостатки. Придайте щекам здоровое сияние с помощью румян или бронзатора. Подчеркните глаза водостойкой тушью и, если у вас есть время, быстро нанесите темные тени вдоль линии ресниц, чтобы сделать их более густыми. В завершение используйте увлажняющий бальзам или блеск для губ.
Управьтесь с волосами быстро и эффективно (15 минут)
Используйте сухой шампунь, чтобы придать волосам объем и свежий вид. Если волосы выглядят неаккуратно, сделайте выбор в пользу укладки, которая всегда спасет положение: высокий хвост, художественная коса или элегантный низкий узел. Если есть время, выпрямите или слегка завейте передние пряди, чтобы придать прическе особый шик.
Выберите эффектные аксессуары (10 минут)
Дополните образ оригинальными украшениями: жемчужными серьгами, интересной брошью, необычным кольцом, массивным ожерельем или декоративной заколкой. Убедитесь, что аксессуары не создают эффект перегруженности, а подчеркивают ваш наряд и индивидуальность.
Завершите образ идеальным ароматом (5 минут)
В завершение расставьте все точки над i, нанеся на запястья и шею любимый аромат. Прежде чем выйти за дверь, посмотрите в зеркало и улыбнитесь - безупречно выглядеть - это не просто выглядеть идеально, это уверенность, с которой вы выходите на публику.
Еще несколько ценных спасительных штучек "в последнюю минуту":
- Теплая, а лучше прохладная вода быстро улучшает кровообращение и снимает усталость;
- Если выскочил прыщик, то хорошо помогают специальные карандаши против прыщей и корректоры, содержащие цинк и медь. В течение часа цинковая шапочка может очень заметно подтянуть и уменьшить прыщ;
- Если появилась простудная болячка, сначала следует нанести противовоспалительное средство (обычно содержащее ацикловир), купленное в аптеке. Через 10 минут, когда оно хорошо впитается, покройте покраснение тональным кремом;
- Если глазные яблоки воспалились, закапайте в каждый глаз по капле аптечных глазных капель - искусственных слез. Это уменьшит воспаление и придаст глазам сияние. Также могут помочь прохладные компрессы;
- При сухости губ спасают мази с декспантенолом и косметические средства, которые наносятся в виде маски.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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