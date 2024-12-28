Виктор Шендерович: VPN переживет Путина

Сейчас есть VPN и другие возможности. Мир все-таки приоткрылся. Его можно попытаться закупорить, но в историческом смысле я думаю, что VPN переживет Путина. Точно переживет! VPN и прочие возможности свободного мира будут развиваться, и это будет противоречивый процесс. Я надеюсь, по крайней мере, что все-таки "вырезать" по периметру Россию просто лобзиком по границе - трудновато будет. Я думаю, что империя столько не проживет. Страна - если говорить о "среднеарифметическом" - будет при Путине продолжать идти в сторону Туркмении и Северной Кореи. Но мир будет развиваться, и через какое-то время, я думаю, что все это будет каким-то образом не совместимо с жизнью.

- Да, да! "Поздравляю вас с наступлением 2000-следующего года!" Как Путин пришел в 2000-м, так, как сказано у Салтыкова-Щедрина в "Истории одного города", "история прекратила течение свое". Тем не менее - она не прекратила. Люди осваивают VPN. По крайней мере, те, кто хотят, они преодолеют ограничения. Мы преодолевали глушилки без всякого VPN. Мы преодолевали тромбы советской власти и каким-то образом получали информацию. Кто-то платил за это судьбой своей, но в общем не миллионы, но сотни тысяч людей - информацию получали. И платят сейчас. Но в принципе этот процесс довольно необратим. Еще раз - это не будет иметь никаких политических буквальных последствий в ближайшее время. Это ничего не поменяет буквально в России завтра. В политическом смысле это ничтожно. В историческом смысле - нет, не ничтожно. Потому что мы понимаем, что перемены происходят всегда и везде - благодаря энергии меньшинства. И Сахаров в 1984-м не имел никакого влияния, а в 1989-м уже имел. За пять лет изменилась страна - с тем же населением, с теми же людьми внутри. Точно так же она меняется и в противоположную сторону. Это вопрос того, кто диктует правила, какая элита диктует правила. Пришел Горбачев - поменялось туда, пришел Путин - поменялось сюда. Поэтому в ближайшее время - да, будут закручены гайки. Но исторический ресурс империи ограничен. Надо это понимать. И не запугивать себя - ничего навсегда не бывает. Даже полярная ночь заканчивается. Другое дело, что это может длиться довольно долго. И тут уже, к сожалению, 10-20-30 лет - это в пределах погрешности для истории. Путин может сожрать еще пару поколений.