Главное за 28 декабря Скандал вокруг "Золотого микрофона", победа юных хоккеистов Латвии и извинения Путина

За рубежом:

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Издание Helsingil Sanomat пишет, что если бы нефтяной танкер Eagle S не был остановлен финскими властями, он сумел бы за полчаса повредить морской кабель Estlink 1, а за час и газопровод Balticconnector, пишет Rus.Postimees.

Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Формальным предлогом стала борьба с телефонным мошенничеством. Ограничение ввели на фоне волны поджогов банкоматов, полицейских машин и других объектов, начавшейся в России в декабре. Задержанные часто рассказывают, что пойти на преступления их заставили мошенники.

Супруга звезды футбольного мира Криштиану Роналду Джорджина Родригез опубликовала в Instagram фотографии и видеоклипы, где они с семьей катаются на лыжах в Лапландии. Это вызвало недовольство у некоторых финнов, пишет Rus.Postimees.

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