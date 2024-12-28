Под конец года музыкальную сферу Латвии потряс скандал, связанный с выдачей премии "Золотой микрофон". Владимиру Путину пришлось извиниться за то, что российские ПВО сбили пассажирский самолет. А латвийские юные хоккеисты одержали историческую победу. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 28 декабря ⟩ Скандал вокруг "Золотого микрофона", победа юных хоккеистов Латвии и извинения Путина
Новости Латвии:
После того, как песня Nārnija была убрана из списка номинантов на лучшую песню премии "Золотой микрофон" группа Olas выложила видео в своем профиле в Instagram. В нем группа подчеркнула причастность председателя жюри "Золотого микрофона" Яниса Жилде к принятому решению.
Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в пятницу в Оттаве впервые на юниорском чемпионате мира обыграла Канаду.
"Мы знаем, что в одном хоккейном матче возможно все", - заявил после исторической победы сборной Латвии U-20 над сборной Канады на чемпионате мира главный тренер команды Артис Аболс.
В Вентспилсе водитель, которому внезапно стало плохо за рулем, повредил семь легковых автомобилей, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В пятницу, 26 декабря, отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Екабпилсского края получил информацию о возможной незаконной подводной охоте на водохранилище Раджу. Была проведена плановая тематическая проверка, в ходе которой было установлено, что под покровом темноты десять человек ныряли и охотились под водой на водохранилище Раджу, сообщило Екабпилсское самоуправление в Facebook.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.
Издание Helsingil Sanomat пишет, что если бы нефтяной танкер Eagle S не был остановлен финскими властями, он сумел бы за полчаса повредить морской кабель Estlink 1, а за час и газопровод Balticconnector, пишет Rus.Postimees.
Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Формальным предлогом стала борьба с телефонным мошенничеством. Ограничение ввели на фоне волны поджогов банкоматов, полицейских машин и других объектов, начавшейся в России в декабре. Задержанные часто рассказывают, что пойти на преступления их заставили мошенники.
Супруга звезды футбольного мира Криштиану Роналду Джорджина Родригез опубликовала в Instagram фотографии и видеоклипы, где они с семьей катаются на лыжах в Лапландии. Это вызвало недовольство у некоторых финнов, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Говорят, что выходных много не бывает. Нельзя не согласиться, нужно только добавить: выходные - это хорошо, если проводить их целесообразно. До того, как планировать выходные и отпуска стоит узнать, как выглядит календарь выходных в 2025 году.
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Писатель и сатирик Виктор Шендерович о бренности Путина, тщетности блокировки YouTube и о своей новой книге "Избитые истины".
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