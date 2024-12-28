Видео VNĪ: строительство забора на границе с Россией завершено на приоритетных участках

Гаврилова отметила, что, поимо этого, в заболоченных местностях установлены плавучие опоры забора, или понтоны, общей протяженностью восемь километров.

С целью более эффективного использования государственных средств оставшиеся 28 км забора в труднодоступных зонах и понтоны общей длиной 15 км будут завершены в соответствии с утвержденным правительством сроком - до конца октября следующего года.

Чтобы минимизировать риски и завершить строительство в кратчайшие возможные сроки, строительные работы были разделены на 18 частей и проводились параллельно с апреля этого года. VNĪ заключило 16 договоров о выполнении работ с шестью строительными подрядчиками: Citrus Solutions, Hagberg construction, Nordes Būve, товариществом P un P Būvniecības grupa, Baltic construction Company (BCC) и Latvijas autoceļu uzturētājs.

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами в сентябре этого года VNĪ завершило строительство забора длиной 20 км: в этой уникальной и успешной модели сотрудничества VNĪ выполняло функции генерального подрядчика, организовывало заготовку всех материалов и ресурсов и руководило процессом строительных работ.