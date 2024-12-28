Нападение произошло 26 декабря, около 15:40. В этот день в регионе была объявлена ракетная тревога. По данным источников Astra, не менее трех ракет достигли военного объекта Минобороны России, расположенного между поселком Цимбулово и поселком Руднево в Больховском районе Орловской области. В результате ракетного удара были убиты два военных, семеро получили ранения и были госпитализированы, отметили источники.

Украинская сторона уточнила, что удар коснулся склада дронов, состоящего из нескольких бетонных предохранителей. "В результате атаки был уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов Shahed. Проведенная операция значительно снизила потенциал ударов российских воздушных дронов по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщил Telegram-канал Генштаба Украины.

25 декабря Украина нанесла ракетный удар по командному пункту 810-й бригады морской пехоты российской армии в городе Лугово Курской области. Российские власти сообщили о не менее четырех погибших и пяти раненых. За пять дней до этого украинская армия также обстреляла Рыльск. Власти города сообщили о пяти погибших и двенадцати раненых.

Издание The New York Times на основании информации, предоставленной российским военным департаментом и "военными корреспондентами", подсчитало, что Украина нанесла в общей сложности шесть ракетных ударов по территории России с использованием не менее 31 ракеты ATATACMS и 14 ракет Storm Shadow. Одним из наиболее эффективных стал удар 20 ноября по бункеру российского руководства вблизи поселка Марьино в Курской области. Именно после этого Россия выпустила ракету "Орешник" в Днепр, а начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов позвонил представителю начальника Объединенного штаба США генералу Чарльзу Брауну, чтобы поговорить о "рисках дальнейшей эскалации".

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