Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Формальным предлогом стала борьба с телефонным мошенничеством. Ограничение ввели на фоне волны поджогов банкоматов, полицейских машин и других объектов, начавшейся в России в декабре. Задержанные часто рассказывают, что пойти на преступления их заставили мошенники.
В России запретили звонить на мобильные и стационарные телефоны через интернет
Постановление о запрете звонков на мобильные и стационарные телефоны через интернет было опубликовано на сайте кабмина в субботу, 28 декабря. Из него следует, что из перечня лицензий на оказание услуг связи «исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации». Как заявили в правительстве, такая технология позволяла подменять номера, поэтому ей часто пользовались мошенники.
«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен», — заявляют в правительстве.
Запрет не затронет звонки с мессенджеров на мессенджеры: «решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — говорится в сообщении кабинета министров.
Совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет можно через некоторые сервисы, например, Zoom или Skype. Такими услугами могли пользоваться, как и россияне, эмигрировавшие после начала войны, так и журналисты, из-за цензуры вынужденные работать из-за границы.
Постановление правительства вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Как эти ограничения связаны с волной поджогов в России?
Запрет произошел на фоне волны поджогов, которая прокатилась по России в этом декабре. В последний месяц россияне регулярно поджигают отделения банков, торговые центры, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. По данным МВД на 26 декабря, за неделю произошло 55 поджогов и подрывов по всей России, связанных с мошенничеством.
Издание «Медиазона» (в реестре «иноагентов») во вторник, 24 декабря, насчитывало 50 попыток поджогов отделений банков, торговых центров и других общественных мест за 12 дней. Журналисты отмечали, что это самая значительная волна поджогов в России.
Один из последних случаев произошел в Сызрани Самарской области. Вечером в четверг, 26 декабря, 43-летний мужчина запустил фейерверк в отделении банка. По информации МВД, во время инцидента никто не пострадал. О возбуждении уголовного дела неизвестно.
Другой случай произошел в Москве 24 декабря. В районе пяти часов вечера пенсионер кинул бутылку с зажигательной смесью под полицейскую машину рядом с ОВД «Арбат». После этого его задержали и предъявили обвинение в терроризме. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит от 10 лет лишения свободы.
Как следует из анализа «Медиазоны», во многих случаях поджигателями оказываются пожилые мужчины и женщины, которые объясняют свои действия указаниями, полученными ими по телефону от мошенников. Обычно им предъявляют обвинения в терроризме или в умышленном повреждении имущества.
К чему еще это может привести?
Действия телефонных мошенников могут также стать формальным поводом для блокировки звонков в мессенджерах.
По крайней мере, по данным «Коммерсанта», именно под этим предлогом министерство цифрового развития России и Роскомнадзор (РКН) обсуждают ограничения использования голосовой связи в приложениях.
Как писало издание в начале недели, российские ведомства рассматривают два возможных сценария: полную блокировку голосовых вызовов в приложениях или запрет на звонки из-за границы.
Позже эту информацию подтвердили в РКН. В ведомстве указали, что такие ограничения в отношении мессенджеров сейчас находятся на стадии обсуждения.
Кроме того, РКН рассматривает возможность выявления оператором связи на своих сетях работы нелегальных колл-центров, использующих в том числе сим-боксы. Сим-бокс — это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа сим-карт.
До начала обсуждения запретов и волны поджогов глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял, что РКН обладает технологической возможностью блокировать звонки через мессенджеры.
Практика таких ограничений уже была в других странах. В разные годы звонки в мессенджерах ограничивали в Египте, Саудовской Аравии, Катаре, Иордания и ОАЭ.