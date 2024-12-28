В России запретили звонить на мобильные и стационарные телефоны через интернет

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Как эти ограничения связаны с волной поджогов в России?

Запрет произошел на фоне волны поджогов, которая прокатилась по России в этом декабре. В последний месяц россияне регулярно поджигают отделения банков, торговые центры, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. По данным МВД на 26 декабря, за неделю произошло 55 поджогов и подрывов по всей России, связанных с мошенничеством.

Издание «Медиазона» (в реестре «иноагентов») во вторник, 24 декабря, насчитывало 50 попыток поджогов отделений банков, торговых центров и других общественных мест за 12 дней. Журналисты отмечали, что это самая значительная волна поджогов в России.

Один из последних случаев произошел в Сызрани Самарской области. Вечером в четверг, 26 декабря, 43-летний мужчина запустил фейерверк в отделении банка. По информации МВД, во время инцидента никто не пострадал. О возбуждении уголовного дела неизвестно.

Другой случай произошел в Москве 24 декабря. В районе пяти часов вечера пенсионер кинул бутылку с зажигательной смесью под полицейскую машину рядом с ОВД «Арбат». После этого его задержали и предъявили обвинение в терроризме. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит от 10 лет лишения свободы.