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Путин принес президенту Азербайджана извинения за "трагический инцидент" с самолетом

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Российский диктатор Путин
Российский диктатор Путин Фото: AP/Scanpix

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин принес извинения в связи с тем, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России, а также выразил соболезнования семьям погибших.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении Кремля.

В Кремле также отметили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По утверждению властей, "допрашиваются гражданские и военные специалисты".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Зеленский тоже созвонился с Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский также созвонился с Алиевым и выразил соболезнования азербайджанскому народу.

"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО", - заявил в ходе разговора Зеленский.

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