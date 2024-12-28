Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин принес президенту Азербайджана извинения за "трагический инцидент" с самолетом
В сообщении отмечается, что Путин принес извинения в связи с тем, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России, а также выразил соболезнования семьям погибших.
"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении Кремля.
В Кремле также отметили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По утверждению властей, "допрашиваются гражданские и военные специалисты".
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib.https://t.co/NA91nvsvMT pic.twitter.com/s07WtiNqhH— İlham Əliyev (@azpresident) December 28, 2024
Зеленский тоже созвонился с Алиевым
Президент Украины Владимир Зеленский также созвонился с Алиевым и выразил соболезнования азербайджанскому народу.
"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО", - заявил в ходе разговора Зеленский.
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