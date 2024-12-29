Зеленский: Фицо может открыть "второй энергетический фронт"

"Если потребуется", Словакия будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в пятницу, 27 декабря. "После первого дня января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если потребуется, мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается в случае сбоев в сети. Или мы договоримся о другом варианте действий", - указал он.

Такое высказывание он допустил в связи с грядущим прекращением российского газа через Украину. По его мнению, остановка транзита станет "не просто пустым политическим жестом, а чрезвычайно дорогостоящим жестом, за который будет платить весь Европейский Союз, включая Словакию".

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Москва и Киев не смогли договориться о его продлении.

Спор Фицо и Зеленского из-за газа

22 декабря Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер заявил, что эта встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее, 19 декабря, заявил в ответ на "личный вопрос" Фицо, что он "против любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии.

Со своей стороны украинский лидер вечером 23 декабря заявил, что Киев сделал Фицо предложение по возможной компенсации "именно для словаков" потерь от российского транзита "и по альтернативам по транзиту" любого газа, кроме российского.

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