Видео "Почти еженощная проблема". Полиция призывает сообщать о дорожных хулиганах

На опубликованных материалах, которые сняли сами вовлеченные, в открытую нарушаются правила движения и не скрыты номера машин.

"К сожалению, в Рамаве это стало почти еженощной проблемой, так как недавно созданные кольца используются в качестве трасс на протяжении всего года, мешая ночному покою жителей и угрожая пешеходам и жителям округи", - рассказала местная жительница.

Эксперт в области безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркивает, что дрифт граничит с хулиганством, так как нет гарантии, что не ошибется сам водитель или кто-то другой из участников движения.

Государственная полиция указывает, что публикующие видео люди сами часто помогают полиции раскрыть их личность. Кроме того, стражи порядка призывают жителей сообщать о нарушителях.

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