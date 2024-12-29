Мирное скопление автомобилей, украшенных яркими огнями, на парковке супермаркета вскоре превратилось в опасную ситуацию для всех участников. На опубликованных в соцсетях видео видно, что отдельные автомобили осознанно дрифтуют на дорогах общего пользования, например, ротационных кольцах, ставя под угрозу как себя, так и других участников движения, сообщает передача Panorāma.
Видео ⟩ "Почти еженощная проблема". Полиция призывает сообщать о дорожных хулиганах
На опубликованных материалах, которые сняли сами вовлеченные, в открытую нарушаются правила движения и не скрыты номера машин.
"К сожалению, в Рамаве это стало почти еженощной проблемой, так как недавно созданные кольца используются в качестве трасс на протяжении всего года, мешая ночному покою жителей и угрожая пешеходам и жителям округи", - рассказала местная жительница.
Эксперт в области безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркивает, что дрифт граничит с хулиганством, так как нет гарантии, что не ошибется сам водитель или кто-то другой из участников движения.
Государственная полиция указывает, что публикующие видео люди сами часто помогают полиции раскрыть их личность. Кроме того, стражи порядка призывают жителей сообщать о нарушителях.
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